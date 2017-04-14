桃園忠福垃圾掩埋場 1個月內6起火警

桃園忠福垃圾掩埋場，1個月內發生6起火警。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢區忠福垃圾掩埋場從3月22日至今，不到1個月已發生6次火警，每次都悶燒3個小時以上，讓消防弟兄疲於奔命。環保局環境稽查大隊長羅文林表示，該掩埋廠主要堆置枯木及廢棄大型家具，平時有派員駐守，將加強人員巡守以及相關消防設施，預防祝融再度發生。

(中時)