加入中職？郭泓志仍未決定

郭泓志對未來去處仍在思考中。(資料照 陳怡誠攝)

已於上周悄悄返台的「不死鳥」郭泓志，會否重新加入中華職棒？據所屬展逸經紀公司表示，郭泓志目前還在思考下一步怎麼走，還沒有作出任何決定。

郭泓志以能力不足幫助為由，自請離開教士隊，隨即有中職球隊與他接觸，展逸經紀人張家銘14日透露，中職不止1隊詢問郭泓志的狀況，外界推測他重返中職的可能性很高，惟郭弘志對未來去處仍在思考中。

張家銘表示，郭泓志還有一些想法必須釐清，不管最後決定如何，經紀公司會全力支持，等他作出決定，經紀公司就會主動與球隊聯絡。

(中時電子報)