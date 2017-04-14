香腸婦遭查獲毒品 稱是止痛藥及贈品

2017.04.14 高雄市 ▲高雄警方在賣香腸陳姓婦人的皮包起獲海洛因及安非他命。（翻攝照片）

2017.04.14 高雄市 ▲賣香腸陳姓婦人說，當初吸毒止痛，卻染毒愈陷愈深。（翻攝照片）

高雄市1名賣香腸的陳姓婦人，遭警方查獲身上有海洛因及安非他命，她原先否認，後來辯稱因自己長期腳腫脹難耐，醫生開出的止痛藥，無法抑制疼痛，經人介紹才開始吸食毒品自我麻痺，以致愈陷愈深；她說，海洛因是止痛劑、安非他命是贈送品。

陳婦（59歲）與賣菜的許姓男子（29歲）都有毒品前科，也是警方列管人口，兩人常在左營區元帝廟附近出沒，轄區左營派出所對兩人很熟悉，他們平常見到警察也很自在，但11日上午10點35分，陳婦騎機車載許男行經左營區元帝路，見到警方卻神色慌張，警方憑職業敏感度，認為兩人形跡可疑，當場攔查。

警方見陳婦神色有異，問她是否攜帶違禁物？陳婦否認，並將背包打開讓警方檢視，不料警方在陳女背包內查獲1級毒品海洛因6包（共計1.13公克），問陳女「這是什麼？」，陳女辯稱自己不識字，不知道那是什麼？，後來又說，這是「軟仔」（台語），是腳痛時的止痛藥，直至警方大聲喝斥並詢問是不是「四號仔」（台語），陳女才點點頭坦承是毒品海洛因

。

警方又在陳女的背包內查獲2級毒品安非他命3包（共計3.73公克），陳婦辯稱，安非他命是購買海洛因時，對方免費贈送的，讓警方聽完直搖頭。

警方調查，陳女在蓮池潭附近賣香腸，她供稱，因自己長期腳腫脹難耐，醫生開出的止痛藥效一般，無法抑制疼痛，經人介紹才開始吸食毒品自我麻痺，導致染毒無法自拔；她指稱這些海洛因6包是以2000元向前來買香腸且不知姓名的客人購買的，另外3包安非他命是對方贈送的。

警方訊後，依違反毒品危害防制條例將陳女送辦，另查許男無不法，警方告誡後飭回。

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(中時)