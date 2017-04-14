夏語心解放美乳 比基尼照噴火

夏語心大露美乳與川字肌。（圖／取自IG）

從《大學生了沒》出道的女星夏語心，近來勤於保養身材，她先前才po上一張在瑜珈墊上的躺臥照，微微露出的美胸讓不少人看了噴鼻血，沒想到夏語心昨乾脆火辣po出更多美照，穿著比基尼解放美乳、大秀好身材。

夏語心昨曬出一系列穿著紅色比基尼的美照，不僅大秀凹凸好身材，她性感的胸下刺青更是若隱若現，不過網友全聚焦她火辣的美胸以及結實的「川字」腹肌，大讚她健身有成！

(中時電子報)