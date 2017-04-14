東航桃園上海線 下月777-300ER投入執飛
中國東方航空宣布5月9日起，將以波音777－300ER，執飛從臺北桃園到上海浦東MU5008/7的往返航班，每週二、三、四、五中午從海飛出的航班，來回均由該機型執飛，每周可來回共增加672個座位，滿足商務客需求。
東航目前在桃園-浦東每周有13個航班，是以230人座的A330客機飛行，其中4班改以314人座的777飛行後，每班增84座，還有16個頭等艙座位可供選擇，單程增加336座，來回共增672座。
東航台灣分公司指出，上海航線主要是商務客與自由行旅客，陸客來台限縮影響很有限，平均載客率都有超過八成，公司考慮市場實際需求，決定增加供給量。
東航與子公司上海航空的臺北松山-上海虹橋，臺北松山-上海浦東航線的機型則保持不變。目前東航在台灣與上海間每周共有33個航班，松山飛虹橋與浦東都是每周10班。
(工商)
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