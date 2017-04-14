林洲民在簡舒培臉書留言 挨批不知所云

發展局長林洲民到議員簡舒培臉書上留言，讓簡大嘆局長真有時間吵架。（王超群翻攝）

台北市議員簡舒培日前在市長施政報告質詢時，針對公宅議題痛批市府允諾數節節下滑，都市發展局長林洲民疑似不滿答詢時間不足，在簡舒培臉書上留言，語意似有「教訓」意味，氣得簡舒培一面不滿林洲民「不知所云」，另方面也大嘆「林大局長怎麼這麼有空，還能跟議員吵架」。

市府員工口中有「打架雞」綽號的林洲民，平日屬下不敢在他面前直呼綽號，但林局長的行事風格，讓員工深感有被議會痛扁的不安全感。簡舒培日前質詢時批評市長柯文哲第一屆任內能夠完成公宅2萬戶？或施工2萬戶？抑或施工1.8萬戶？簡舒培批柯文哲不停的改變讓市民完全搞不清楚。

想不到會後林洲民到簡舒培臉書上發表文章說，「報告議員：任何人，包含每一個人，適任與否，交給短期的歷史以及永遠的歷史！至於，什麼是歷史；歷史不是『我只有6分鐘，我只有18分鐘，我只有40分鐘；歷史是，每個人的時間，無限！』」簡舒培看畢大嘆完全不知所云。

簡舒培回應，「林大局長，市民期待公宅沒有辦法等待您無限時間。與其有時間跟議員吵架，不如趕快想辦法把公宅蓋好！」

簡的臉友Huaijen Lee留言：「市長任內預計完工的公共住宅數量不斷下修，最應該負責的林局長，面對這個重要業務跳票多次，不知道又怎麼評斷呢？」

(中時)