林洲民在簡舒培臉書留言 挨批不知所云
台北市議員簡舒培日前在市長施政報告質詢時，針對公宅議題痛批市府允諾數節節下滑，都市發展局長林洲民疑似不滿答詢時間不足，在簡舒培臉書上留言，語意似有「教訓」意味，氣得簡舒培一面不滿林洲民「不知所云」，另方面也大嘆「林大局長怎麼這麼有空，還能跟議員吵架」。
市府員工口中有「打架雞」綽號的林洲民，平日屬下不敢在他面前直呼綽號，但林局長的行事風格，讓員工深感有被議會痛扁的不安全感。簡舒培日前質詢時批評市長柯文哲第一屆任內能夠完成公宅2萬戶？或施工2萬戶？抑或施工1.8萬戶？簡舒培批柯文哲不停的改變讓市民完全搞不清楚。
想不到會後林洲民到簡舒培臉書上發表文章說，「報告議員：任何人，包含每一個人，適任與否，交給短期的歷史以及永遠的歷史！至於，什麼是歷史；歷史不是『我只有6分鐘，我只有18分鐘，我只有40分鐘；歷史是，每個人的時間，無限！』」簡舒培看畢大嘆完全不知所云。
簡舒培回應，「林大局長，市民期待公宅沒有辦法等待您無限時間。與其有時間跟議員吵架，不如趕快想辦法把公宅蓋好！」
簡的臉友Huaijen Lee留言：「市長任內預計完工的公共住宅數量不斷下修，最應該負責的林局長，面對這個重要業務跳票多次，不知道又怎麼評斷呢？」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。