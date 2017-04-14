「柬」到商機！ 柬埔寨年假遊客逾五成直飛台中

台中市觀光旅遊局特別準備太陽餅等伴手禮，迎接首度踏上台中國際機場的柬埔寨觀光客。（盧金足翻攝）

近千名柬埔寨包機團超過一半的遊客選擇從台中國際機場進出台灣。（盧金足翻攝）

台中市府特別送太陽餅迎賓，歡迎柬埔寨為台中國際機場帶來觀光商機。（盧金足翻攝）

柬埔寨13日起開始放5天年假，5班包機近千名柬埔寨遊客抵台旅遊。包機團更超過一半遊客選擇台中進出，將遊覽日月潭、阿里山及台中國家歌劇院等景點，中市府特別送太陽餅迎賓，看好新南向政策，為台中國際機場帶來觀光商機。

市府觀旅局長陳盛山表示，近千名柬埔寨包機團超過一半的遊客選擇從台中國際機場進出台灣，最大誘因是觀光客入境後，旅遊中台灣7縣市風景名勝，南來北往都很方便，且來自柬埔寨的遊客對台灣感覺很新鮮，以後來台人次可望大幅成長。

政府放寬東南亞地區觀光簽證政策奏效，最近柬埔寨年假共5班包機陸續抵達台灣，為讓從金邊直飛台中國際機場的遊客感受人情味，市府除準備太陽餅等伴手禮，並邀柬埔寨新住民穿著國服，手持柬埔寨國旗、歡迎布條迎接。

旅行業者指出，柬埔寨人口約1600多萬人，回應台灣放寬觀光簽證申請手續，今年新年假期快速招滿5班包機近千名遊客直飛台灣。

觀旅局指出，台中市已有華信、越捷兩家航空公司密集航班直飛越南胡志明市及河內，泰越捷航空可望7月初開闢台中直飛泰國曼谷航線，柬埔寨金邊直飛台中包機越來越多，寮國及緬甸包機均在努力促成中。

(中時)