馬英九出庭洩密案 民眾高喊加油

多名民眾到法院大門前高舉「馬英九無罪」的藍布條聲援。（陳志賢攝）

馬英九進入法院。（陳志賢攝）

前總統馬英九被控洩密案，台北地院今天下午2時30分首度傳喚馬說明，馬英九提前10分鐘抵達法院，有多名民眾到法院大門前高舉「馬英九無罪」的藍布條聲援，另有民眾在法院內高喊「司法已死，關說無罪」、「馬總統加油」。

庭訊前，曾向法院自訴馬英九洩密的民進黨籍立委柯建銘，也在律師陪同下到北院旁聽。

馬英九進入法院時不發一語，不過，據了解，馬英九將於今天庭訊結束後，在法院親自向媒體簡短說明。

(中時)