社團法人中華民國畫廊協會藏家服務再升級 台北國際藝術博覽會正式啟動
社團法人中華民國畫廊協會與國立故宮博物院、時藝多媒體合作，為【奧塞美術館30週年大展－印象‧左岸】唯一協辦單位，於4月13日晚間假故宮博物院圖書文獻大樓舉辦【奧塞美術館30週年大展－印象‧左岸】 × 畫廊協會藏家貴賓之夜，並同步於活動現場正式啟動ART TAIPEI 2017台北國際藝術博覽會。
社團法人中華民國畫廊協會今年邁入成立第25週年的重要里程碑，10月將盛大迎接ART TAIPEI 2017台北國際藝術博覽會，第13屆理事長鍾經新以強化品牌為主要訴求，於致詞時表示:「【奧塞美術館30週年大展－印象‧左岸】× 畫廊協會藏家貴賓之夜是畫廊協會暨ART TAIPEI 2017 台北國際藝術博覽會藏家服務活動的第一步，我們除了致力於服務國內外的參展畫廊，今年更從籌備階段開始，悉心優化貴賓活動，我們希望藉此提供多年來支持ART TAIPEI的藏家更精緻的展會體驗，也期待吸引更多優質的品牌畫廊及藏家客群加入10月的藝術盛會。」
晚會另一亮點則是ART TAIPEI台北國際藝術博覽會新任執行長胡忻儀進行2017年展區亮點介紹，並首播ART TAIPEI台北國際藝術博覽會前導宣傳影片。為提升展會精緻度，本年度ART TAIPEI展區精心規劃為「藝廊集錦」展現國內外畫廊最新趨勢，「藝術前線」推廣當代攝影、錄像與新媒體藝術，「藝景無界」將邀請國際策展人著眼城市中的公共藝術，而備受好評的「新秀登場」與文化部支持的「Made In Taiwan -新人推薦特區」更是探訪藝術新星不可錯過的展區。ART TAIPEI 2017更聚焦時下蓬勃發展的私人美術館現象，規劃年度主題「私人美術館的崛起」，從藝術市場與學術並行的多元角度，舉辦專業論壇、講座、貴賓行程與特展，期待引領藏家與參觀者從不同面向透視這股新興趨勢。同時，也將結合城市行銷，以藝術巡城串連全台藝文空間與機構，讓創意融入城市、美學成為生活的一部分。
貴賓致詞後中華民國畫廊協會理事長鍾經新、中華民國畫廊協會秘書長游文玫、台北國際藝術博覽會執行長胡忻儀也一同邀請即將成為ART TAIPEI 2017 台北國際藝術博覽會重要策略合作夥伴的貴賓，立法院蔡其昌副院長、法務部邱太三部長、國立故宮博物院李月娥主任秘書、時藝多媒體林宜標總經理、立法院黃國書委員、台北市議會許淑華議員，與毓繡美術館葉毓繡董事長、鳳甲美術館蘇珀琪館長上台，進行ART TAIPEI 2017台北國際藝術博覽會全新主視覺揭幕儀式，象徵ART TAIPEI 2017 台北國際藝術博覽會正式開跑。
【奧塞美術館30週年大展－印象‧左岸】將於2017年4月8日至7月24日假國立故宮博物院圖書文獻大樓磅礡登場，展品涵蓋米勒《拾穗》、梵谷《午睡》、雷諾瓦《彈鋼琴少女》等19世紀藝術精粹，兼具藝術性及話題性，備受各界期待。畫廊協會為服務藏家，特舉辦【藏家貴賓之夜】活動，邀請藏家們在專業導覽之下，近距離欣賞奧塞美術館珍藏名作，總計邀聚近200位藏家貴賓到場，盛況空前。未來畫廊協會藏家服務將不僅止於會展期間，而會以長期強化藏家關係為目標構思。預計自4月起至10月展期，陸續舉辦更豐富的貴賓活動，如藏家講堂、大師課程等，持續深化優質藏家服務。
■ART TAIPEI台北國際藝術博覽會展會資訊
展覽期間 2017年10月20日（五）至10月23日（一）11:00-19:00（23日至18:00）
貴賓活動
SVIP預展：2017年10月19日（四）14:00-17:00
貴賓預展：2017年10月19日（四）17:00-21:00
開幕酒會：2017年10月19日（四）18:30-21:00
地點 台北世界貿易中心一館
主辦單位 社團法人中華民國畫廊協會、文化部、中華民國對外貿易發展協會
(中時電子報)
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