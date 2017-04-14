學習不受限 中台通識課結合雲端
誰說學習一定要坐在教室內？中台科技大學結合雲端科技，與國立教育廣播電台合作，將通識課程結合廣播，學生只要透過雲端收聽節目就能達到課程效果，盼藉此便利學生參與、活化課程並深化通識教育的廣度，達到全新學習的體驗。
中台科大校長李隆盛指出，包括「人文藝術」、「文化創意產業專題」、「文化觀察與詮釋」、「悅讀與表達」、「文創產業概論」及「當代思維與視野」等6門通識教育課程，將導入雲端廣播學習方式，讓學習不受限。
中台科大通識教育中心主任劉智濬表示，網路是24小時的教室，通識課程在大學中扮演的角色應更多元與均衡，引入不同媒體的課程，藉以豐富課程、讓學生樂於學習，將對學生的學習更有助益。
就讀兒童教育系一年級的林英樺搶先體驗雲端修習通識課程，她表示，廣播內容較活潑、輕鬆，有別於老師上課時的嚴肅感，且可選擇適合自己的時間學習，可說是全新的體驗，很有新鮮感。
(中時)
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