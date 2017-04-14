打造創意環保船 華麗落水也有獎金拿

參賽隊伍之一的東港在地隊伍以栗國小，利用課餘時間在自製船上練習划槳，誓言再奪獎回航。（以栗國小提供）

屏東大鵬灣專屬學童的創意環保船設計賽將於明（15）日登場，鼓勵孩子利用分類回收打造屬於自己的船，航向偉大的航道，來自屏東的14支隊伍將運用在地特色造船，特別的是，主辦單位還特別準備獎項，要給「船隻解體但落水姿勢華麗的隊伍」1個驚喜。

鵬管處在4月設計「大鵬灣遊艇帆船季系列活動」，這週末將在青洲濱海遊憩區舉辦水上摩托車和立式划槳，平靜水域的帆船基地，則是專屬孩童的創意環保船設計賽，每一艘環保船除了比創意外，還要下水參加競速考驗，參賽者要在50公尺的賽道搶先奪旗。

社團法人屏東縣大鵬灣文化產業觀光促進會理事長林頌智笑說，孩提時期他們在大鵬灣這片海域造出一艘艘屬於自己的船隻，出海探險尋找偉大的航道，現在將夢想傳承給學童，扭轉出海需有昂貴水上載具的觀念。

「競速划船時，如果船解體，記得要用華麗的姿勢落水。」林頌智提醒，孩子在錯誤與趣味中學習，更顯課外教育的迷人之處，所以特別準備獎金，要給這些勇於嘗試的孩子。

明日創意環保船活動共有14隊報名，每隊必須利用環保署公告的資源回收廢棄物做為材料，如寶特瓶、保麗龍、塑膠袋及廢輪胎，也有隊伍蒐集在地特色的廢棄物，如佳冬採用漁塭塑膠管、枋寮種植蓮霧的黑網做為寶特瓶固定網，東港則用常見的浮球等廢棄漁具。

其中東港在地蟬聯多次冠軍的以栗國小，採用廢棄漁網作底，加上保麗龍、廢紙箱、寶特瓶與裝飾金蔥等美勞課剩餘材料製成的奇「雞」號，學生們還利用課餘時間拿掃把當船槳練習，期望再抱獎回航。

(中時)