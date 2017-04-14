LPGA》艾莉雅樂天躍領先 爭「球后」來勢洶洶
對紐西蘭韓裔19歲「球后」高寶璟來說，即使樂天錦標賽沒奪冠，也不希望世界第2韓國女將柳蕭然或世界第3泰國女將艾莉雅封后，否則將縮小世界排名積分差距，隨時讓出世界第1頭銜，不幸的是，14日次輪18洞有3人並列領先選手，其中1人就是艾莉雅。
艾莉雅本季前7場出賽獲得4場前10，包括二月匯豐錦標賽第2，3月創造者盃並列第2，快速拉近與高寶璟的世界排名積分差距，目前以平均8.13分，只落後高寶璟1.08分，如果樂天錦標賽拿下本季首冠，2人的差距就縮小到0.5分以內。
艾莉雅14日次輪飆出6鳥0柏忌66桿，前兩輪總桿135桿(-9)，與這輪揮出68桿的韓將金寅璟，以及因雨只打16洞的另1位韓國新秀丁演珠，同以總桿137桿並列領先。
除了艾莉雅，2周前在全日空高球賽奪得生涯第2座大賽冠軍、世界排名躍居第2的柳蕭然，次輪揮出69桿後，以落後2桿的137桿(-7)並列第8，保持在爭冠行列，也虎視眈眈隨時從高寶璟手中爭奪「球后」頭銜。柳蕭然目前世界排名只落後高寶璟0.93分。
首輪因雨仍有10多人未打完當天18洞，隔天上午進行補賽。首輪交出73桿的高寶璟，靠著次輪69桿化解淘汰危機，以總桿142桿暫居並列第40，落後3位並列領先選手7桿，必須在最後兩輪衝出佳績，才能避免被柳、艾拉近差距。
4位台灣女將都打完次輪18洞，由於晉級線為143桿，只有菜鳥新人錢珮芸以142桿篤定晉級，另李旻144桿、程思嘉149桿、徐薇淩152桿都確定被淘。
(中時電子報)
關鍵字：世界
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