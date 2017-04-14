2017台灣國際行進樂隊公開賽 15日登場

2017台灣國際行進樂隊公開賽15日下午1點30分及16日上午10點30分於桃園市體育館田徑場內舉行，文化局邀請民眾前來觀賞。（甘嘉雯攝）

2017台灣國際行進樂隊公開賽15日下午1點30分及16日上午10點30分於桃園市體育館田徑場內舉行，文化局邀請民眾前來觀賞。（甘嘉雯攝）

2017台灣國際行進樂隊公開賽15日下午1點30分及16日上午10點30分於桃園市體育館田徑場內舉行，文化局長莊秀美（左）說，演出相當精彩。（甘嘉雯攝）

2017台灣國際行進樂隊公開賽15日下午1點30分及16日上午10點30分於桃園市體育館田徑場內舉行，文化局邀請民眾前來觀賞。（甘嘉雯攝）

「2017台灣國際行進樂隊公開賽」，15日下午1點30分及16日上午10點30分於桃園市體育館田徑場內舉行。活動除了有行進樂隊隊形變化比賽、旗隊比賽等精彩賽事，更有精彩的Drum Battle行進打擊對決。

市府文化局表示，台灣3度獲得世界行進樂隊協會 （World Association of Marching Show Bands）授權舉辦「2017台灣國際行進樂隊公開賽」，這次匯聚台灣優秀行進樂隊、鼓隊、旗隊及北京的行進管樂團等23個隊伍前來角逐金牌。

(中時)