核武威脅之際 美副總統彭斯明將訪南韓
隨著北韓再次核試爆的風聲甚囂塵上之際，美國副總統彭斯（Mike Pence）仍將按照既定行程，於明天起出訪東亞各盟邦，第一站將來到南韓。彭斯首先將與駐韓美軍一同歡度復活節（Easter），下週一拜訪代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）。白宮高層透露，此行將與南韓商議，如何抵禦北韓日漸強化的彈道飛彈與核武系統。
據路透社（Reuters）報導，美國副總統彭斯將於明日起，開始其任內首次東亞訪問之旅。此次訪問首站將前往南韓，除了在復活節慰勞駐韓美軍外，首要任務則將是與南韓代理總統黃教安商議，未來將如何防禦，北韓日益增強的飛彈與核武系統。打從美國自身的軍事衛星，拍到北韓核武基地不尋常動靜後，外界普遍擔憂，金正恩（Kim Jong Un）會藉著「太陽節」名義，再次對外發射彈道飛彈或核試爆，造成東亞局勢緊張。
此趟東亞訪問之行，除了南韓以外，彭斯還將前往日本、印尼和澳洲三國，預料將與三國元首商議貿易和商業政策，要求更進一步的「自由與平等」貿易。自從川普（Donald Trump）上任以來，大力推動「美國優先」的商業貿易政策，又進一步推出歐巴馬（Barack Obama）時代倡議的「跨太平洋夥伴協議」（Trans-Pacific Partnership），讓全世界各國都憂慮，美國是否又再一次要使出關稅壁壘的手段，來保護自身的利益。預料彭斯在各國訪問期間，除與國家元首會談外，也將與各地商業領袖進行會面，為美國企業做「最佳代言」。
(中時電子報)
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