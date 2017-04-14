弘文中學校慶園遊會 義賣二手物助獨居老人

施比受更有福！弘文中學將於明日舉辦校慶活動，學生發起二手物義賣，舉辦「2017溫暖傳愛送華山獨居老人」愛心園遊會，所得全數捐助給華山創世基金會，籌募潭子地區獨居老人照護經費。

校方日前於校慶籌備會議時，鼓勵學生社團參與社會公益，建議結合社區資源，幫助弱勢團體，讓園遊會更具教育意義；有學生提議「校內放置華山創世基金會發票募集箱，何不幫忙籌募照顧獨居老人的經費？」

經愛心服務社、青年志工社、春暉社、榮譽服務社討論後，發起募集二手物資，獲全校師生及家長、校友響應，捐出家中多餘的舊書、玩具、二手衣物、文具用品，由47個班級及家長的攤位整理、標價，於校慶園遊會義賣，所得全數捐助給華山創世基金會。

校長張輝政表示，在現今生活條件充裕的社會中，難免有少用的物品囤積家中，非常感動學生能有感恩惜福的善念，藉由愛心園遊會，捐助潭子華山創世基金會，不但幫二手物品找到新主人，還可以把義賣所得幫助獨居老人。

(中時)