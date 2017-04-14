立益紡織解雇員工 勞工桃市府前絕食抗議
上市公司立益集團經營超過45年的紡織廠近日宣布關廠，市府勞工局表示未收到大量解僱計畫書，但立益紡織公司已廠內停產，並準備資遣工人，14日有勞工到桃園市政府前靜坐絕食，希望官方能出面幫忙解決問題。
對於勞工在市府前靜坐絕食，勞動局予以尊重。勞工局表示，3月27日接獲業者恐大量解僱勞工的消息，3月29日就前往公司勞檢，業者並未在60天前送大量解僱計畫書給勞動局，4月11日立益才函報，13日雖然進行勞資協調，但談判最終破裂。
據了解，資方欲依照勞基法給資遣費或退休金，但勞方要求2個基數，雙方無法達成共識，勞方代表更質疑這次解僱勞工是違法的，包含外勞在內共計109人將面臨失業。
(中時)
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