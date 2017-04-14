曾捐600萬元助八仙塵暴傷患 這回又做善事
新北市永和店仔街福德宮、財團法人福德慈善基金會連續第2年關心永和9所學校，每間學校10萬元，作為助學關懷人才培育，補助學生們社團活動。財團法人福德慈善基金會董事長陳茂己表示，關懷在地學子只是一個開端，未來將持續關懷弱勢團體，幫助有需要的民眾。
永和店仔街福德宮、財團法人福德慈善基金會補助網溪國小、永和國小、頂溪國小、秀朗國小、永和國中、福和國中、永平國中、永平高中等9所學校各10萬元，地方民意代表、受贈學校紛紛出席捐贈儀式，不少家長、民眾主動到場觀禮，感謝福德宮及基金會善行。
永和區長吳興邦指出，店仔街福德宮、福德慈善基金會長期關懷永和，不僅贊助老人共餐，更將愛心觸角伸入校園，許孩子們一個健康的環境。
永和店仔街福德宮主委楊政信指出，期盼藉此活動達到拋磚引玉的目的，帶領更多有愛心民眾一起來關心弱勢，這是一個開始，未來要持續下去，會繼續嘗試透過不同方式的方式回饋社會。
陳茂己表示，去年捐助30萬元補助永和區各里老人共餐，今年將持續關懷長者及孩童，共創更美好的生活圈。
據了解，永和店仔街福德宮曾捐款600萬元至新北市社會局為八仙塵爆案開設的「新北市社會救濟會報專戶」，幫助塵爆傷者走出陰霾。
(中時)
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