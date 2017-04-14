舊地檢署做高分院用地？桃園地方看法不同
桃園院檢陸續遷入中路重畫區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高分院用地。多位市議員14日在議會質詢表示，既然土地是市府所有，由於市府辦公廳舍，公共設施嚴重不足，未來用途應以市府建設優先，爭取高分院設在桃園，地方非常贊同，但請自行覓地。
副市長游建華表示，舊司法園區土地面積約7萬5000多坪，大部分產權都屬於桃園市政府，只有少部分為桃園農田水利會土地，地檢署已經遷入中路重畫區的司法園區，但法院大樓還在興建，預計要2年之後才會遷入，對於舊司法園區用途，會廣納各方意見後決定用途。
(中時)
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