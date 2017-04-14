網球》拚法網第10冠 納達爾：狀況好有機會
對「紅土之王」西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)而言，今年法網將是重返王座最佳機會，最近一次法網封王已經是2014年，今年捲土重來澳網、邁阿密網賽都闖進決賽，即便兩度都兵敗費德勒(Roger Federer)手下，但狀況顯然調整不錯。
不若35歲的費德勒選擇在法網前休兵，最擅長的紅土賽季展開，納達爾自然不會放過，對於15日率先登場的蒙地卡羅大師賽(Monte Carlo)他充滿信心，「當回到你曾成功征服的大賽，回憶總是特別。我當然希望贏下蒙地卡羅大師賽，倘若我有好表現一定有機會。」
蒙地卡羅大師賽結束後，還有巴塞隆納賽、馬德里大師賽、羅馬大師賽等著「蠻牛」，隨後就是曾捧起9座大賽單打金盃的法網，他曾自2010年起完成5連霸，2015年敗給當時的球王喬柯維奇(Novak Djokovic)八強止步，去年則提前32強落馬。
澳網與第15座大賽單打冠軍擦肩，法網是「蠻牛」今年第2個奪冠機會，他維持一貫說法，「表現好我就會有機會拚勝，否則很難，要贏不能只是空想。」
目前世界排名第5的納達爾，距離第4的費德勒僅差600分，費德勒法網前暫時休兵正好是「蠻牛」追分好機會，不過納達爾自認重返世界前4可遇不可求，除非能在紅土賽季有絕佳表現，「但我2017年球季至今還算順利，很高興我能維持狀態，也只有幾場比賽不如預期。」
(中時電子報)
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