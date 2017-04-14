傷口包保鮮膜止血 南隆國中學生餐飲技藝賽奪亞軍

邱美月儘管受手傷、腸胃炎影響，最後仍在餐旅職群廚藝製作主題獲第二名。（林宏聰攝）

高雄南隆國中學生邱美月選讀技藝教育學程，在中山工商接受餐飲培訓，今年參加全市技藝競賽前，手指被菜刀削掉1塊肉，儘管血流不止，她以保鮮膜包傷口止血繼續苦練，罹患嚴重腸胃炎仍咬牙參賽，獲餐旅職群第二名，奮戰精神令人欽佩。

美濃南隆國中三年級學生邱美月，對餐飲興趣濃厚，幼兒園大班時就會幫媽媽切菜、洗米，上學期加入國中技藝教育學程，至中山工商修習餐飲課程，並獲選為培訓選手，參加今年高雄市國技班技藝競賽。

不料，培訓第一天，她切胡蘿蔔時不慎切掉手指尖1塊肉，當場血流如注，之後一拿菜刀就手痛，媽媽勸她放棄參賽，但邱美月不甘心，拿保鮮膜、橡皮筋捆住手指，加壓傷口止血，也讓自己麻痺痛覺，繼續咬牙苦練刀功。

然而，老天似乎有意磨練她。比賽前一天，邱美月突然罹患腸胃炎，培訓時連吐6次，被中山工商指導老師送醫，當天晚上在醫院打了2針，隔日仍苦撐上場，她事後自嘲：「早知道成功路上一定有波折，但波折也太多了吧？」

原本被看好有奪冠希望的邱美月，儘管受手傷、腸胃炎影響，最後仍在餐旅職群廚藝製作主題獲得第二名，今天下午由高市教育局長范巽綠頒獎表揚。邱美月表示，未來會持續往西餐製作方面發展，希望一圓從小的廚師夢。

(中時)