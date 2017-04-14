改善空汙 林佳龍：引導台電善盡社會責任
台中帶頭拚空汙獲中央全力相挺！行政院拍版定案「空汙防制策略」，其中包括鍋爐燃油改燃氣、電力設施加嚴排放標準、營建工地揚塵的管制措施等，均由台中帶頭做起，台中防制空汙治理的前瞻性已獲中央肯定。市長林佳龍今（14）日表示，近年市府訂定生煤管制自治條例，並將核發固定汙染源操作許可證從5年縮短為2年，希望透過多元政策引導台電善盡企業社會責任，共同改善空汙。
林佳龍表示，台電每年有2成發電量來自台中火力發電廠，一年賺進超過300億元，但收益繳回台北總公司，汙染卻留在台中。台電應善盡企業社會責任，將資源投入在環保設備改善空汙。
他也提到，相較同樣使用燃煤的林口火力發電廠，採用的是高效率、低汙染「超超臨界」燃煤機組，落實環保與空汙防制，但台中火力發電廠的機組相對老舊，因此在空汙防制上效能也稍差。
市府加嚴排放標準，台電也配合空汙防制改善作為，未來仍應朝生煤管制方向前進，盼減量4成生煤燃燒並逐步轉化為燃氣電廠；而在不得不使用燃煤的部分，也應比照林口火力發電廠使用最好的設備辦理。
「購置較好的發電設備，也有助於提高發電效能！」林佳龍指出，此作法也有助提高企業競爭力；而近年市府訂定生煤管制自治條例，並透過核發固定汙染源操作許可證，運用多元政策工具引導台電善盡企業社會責任。
對於固定汙染源操作許可證從5年縮短為2年的原因，林市長說明，每個機組申請許可時間不一，並非統一換證，對於近期將到期的機組，市府會研究採用有效管制方式引導台電改善，創造雙贏做好空汙防制。
而昨日行政院會拍板「空汙防制策略」，環保署針對電力設施、鍋爐、農業廢棄物燃燒排煙、營建及堆置揚塵、餐飲油煙等固定汙染源加強管制，預計至2019年投注約42億元經費
，盼降低硫氧化物（SOX）、氮氧化物（NOX）等汙染物。
其中在鍋爐管制部分，中央預估2020年7月1日起加嚴6000座中小型鍋爐排放標準及近期投入預算補助，減少空汙排放。事實上，台中市早已於2015年即啟動汰換鍋爐補助計畫，且目前台中市鍋爐加嚴標準已完成法制作業送環保署審議中，預計2017年6月即可公告實施(新設鍋爐即須符合)、2019年1月1日全面啟動。
環保局強調，空氣的改善是市民的共同期盼，市府致力從各面向同時啟動，也跑在其他縣市之前，但空氣是流通的、也受地形、氣候條件的影響，盼全民共同努力才有改善的契機
，創造更良好的生活環境。
(中時)
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