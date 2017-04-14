發現台灣驚嘆號》選用好食材 賣便當虧錢是我家的事啊！

發現台灣驚嘆號》帶著傻勁賣便當 三個男生往前衝

三個七年級生帶著傻勁賣便當，他們還有一堆的堅持，縱使賺不到錢，依舊樂觀自信。(中視提供)

帶著傻勁賣便當 三個男生往前衝。不下廚的三個大男生，竟突發其想，跑去賣便當。兄弟檔李毅誠和李偉聖，還有他們的大學麻吉何勁旻，三個七年級生，只因為帶頭的李毅誠，偶然間吃了一餐不錯的餐點，居然就叫其他兩個人，辭職北上打拚做便當。他們堅持，一定使用天然食材，拒絕黑心添加物。想當然，他們的便當不油不鹹，頭幾天，每天只賣出10幾個便當。三個人縮衣節食，失敗與成功，在他們而言，沒那麼重要，老闆李毅誠說，我們有可能明年就倒了，也有可能，明年就大賺一筆，誰知道，但我們是樂觀的，我們覺得有機會。

中視《發現台灣驚嘆號》，記錄台灣年輕人不服輸的衝勁。三個男生搞笑中，仍看到他們的堅持。選用好的食材，做到虧錢，是我家的事啊！ 對啊，我不會去跟消費者說，我很可憐；但我要講說，你們買便當，有吃到都賺到了！ 何等的帥氣與傻氣，三個七年級生豁出去，勇敢實現創業夢的第一步。

毅然放下醫學博士光環，以及人人稱羨的工作，阮婷憶在家人不看好的眼光下，實現人生創業夢。(中視提供)

克服斷炊困境， 醫學博士的創業夢

中視《發現台灣驚嘆號》見證年輕人堅持理想，不負青春的故事。泌尿科女醫學博士阮婷憶，放下研究多年的醫學領域，投入文創餐廳產業。一個事業的展開，通常沒有想像中美好，家人對她不諒解，跟先生的家人吵翻，股東內鬨，發不出員工薪水…

每個想放棄的念頭，都很簡單，但堅持下去的理由只有一個。阮婷憶說，阮創業的第一年，慘字，不足以形容。但她想做些改變，特別是把台灣的好意涵，

藉由商品傳播出去。好似冥冥之中，老天爺看到她的努力，從咖啡館、茶樓、私廚，到文創商品，阮婷憶做到了，跨過重重關卡，她收穫到美好果實…

中視新聞台《發現台灣驚嘆號》

4月16日(日)晚間８點首播

4月17日(一)上午11點重播

4月22日(六 下午5點重播

(中時電子報)