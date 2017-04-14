買保險套忘付錢？ 小7貼公告提醒

到超商買東西，卻忘了付保險套的錢？一名頭戴黑色鴨舌帽的男子，日前到霧峰區朝陽科大旁超商購買飲料與保險套，卻只支付飲料錢，店家貼出公告「提醒」該男子來付錢，該訊息被PO上臉書，引發網友熱烈討論。

「你的保險套忘了付錢，請你記得來付錢」寫著提醒告示的粉紅色公告張貼在超商店門口，一旁還附加忘記付錢者的截圖影像，讓進進出出的民眾都忍不住仔細看，有人甚至忍不住竊笑。

網友表示，這名頭戴黑色鴨舌帽的男子本月10日深夜0時45分、到朝陽科大旁的超商消費，共購買10元麥香綠茶及保險套，結帳時卻只支付麥香綠茶的錢，店家事後發現，將監視器畫面截圖並貼出公告，貼心的「提醒」該男子記得來付錢。

PO文貼上網後引發鄉民熱烈討論，有人大呼「笑死」、有人猜測「他可能以為是促銷活動」。警方則強調，竊盜是公訴罪，目前已介入調查。

(中時)