買保險套忘付錢？ 小7貼公告提醒
到超商買東西，卻忘了付保險套的錢？一名頭戴黑色鴨舌帽的男子，日前到霧峰區朝陽科大旁超商購買飲料與保險套，卻只支付飲料錢，店家貼出公告「提醒」該男子來付錢，該訊息被PO上臉書，引發網友熱烈討論。
「你的保險套忘了付錢，請你記得來付錢」寫著提醒告示的粉紅色公告張貼在超商店門口，一旁還附加忘記付錢者的截圖影像，讓進進出出的民眾都忍不住仔細看，有人甚至忍不住竊笑。
網友表示，這名頭戴黑色鴨舌帽的男子本月10日深夜0時45分、到朝陽科大旁的超商消費，共購買10元麥香綠茶及保險套，結帳時卻只支付麥香綠茶的錢，店家事後發現，將監視器畫面截圖並貼出公告，貼心的「提醒」該男子記得來付錢。
PO文貼上網後引發鄉民熱烈討論，有人大呼「笑死」、有人猜測「他可能以為是促銷活動」。警方則強調，竊盜是公訴罪，目前已介入調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。