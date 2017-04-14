推動「嗶」經濟 打造無現金大學城

悠遊卡公司與中正大學簽署合作備忘錄，將打造「無現金大學城」。（張立勳攝）

中正大學和悠遊卡公司今天正式簽署合作備忘錄，共同打造全國第一個「無現金大學城」生活圈，希望未來這個人口約1.2萬人的大學城在食、衣、住、行、育、樂都享受「無現金」的悠遊生活。

悠遊卡公司表示，同時這也是產業界和大學研發技術合作應用的一個典範，推動「嗶」經濟更呼應政府提高台灣無現金支付比率的目標，希望從中正大學這個示範點啟動，未來推廣到其他大學或社區。

簽約儀式由董事長林向愷與中正大學郝鳳鳴副校長代表簽署「合作備忘錄」，悠遊卡公司董事長林向愷表示，悠遊卡面對一卡獨大進入到多卡競爭的局面，最重要的是要培養消費者對悠遊卡的忠誠度及黏著度，要打造一個「無限悠遊生活平台」，從早上起床後的到晚上睡覺前的生活，不限於消費都能使用悠遊卡。

林向愷說，中正大學是典型的大學聚落，是最適合推動試驗的場域，不論是門禁或影印支付，甚至是宿舍冷氣使用支付都使用悠遊卡，是相當方便的應用，讓悠遊卡不僅是一般支付工具，而是跟生活結合，提供中正大學的師生享受最便利的使用環境，未來希望以中正大學的經驗推廣到其他大學城，這是與中正大學共同打造「無現金大學城」的目標。

他表示，電子票證需要與其他廠商併機的趨勢越來越明顯，過去強調防火牆的思維已不夠，資安是悠遊卡取得民眾信任最重要的工作，因此期待中正大學在資安上的研究成果可以運用在悠遊卡。另外，由於悠遊卡公司擁有持卡人消費資料，也希望跟管理學院合作做小規模的研究，看是否有運用的價值。

悠遊卡公司與國立中正大學團隊在過去已有多次產學交流經驗，這次合作的初步目標將從基本的日常應用出發，包括用悠遊卡買便當、使用校內自行車資安鎖具及電動機車租借系統、成績單申請系統；中期目標是應用至大學城鄰近生活圈，如在雲端咖啡館遠端定位及消費支付、中正大學周邊著名夜市之數位支付化，長期目標將合作發行悠遊卡學生證結合具多國專利的藍芽加密儲存功能等。

另外，未來中正大學會與悠遊卡公司針對金融科技與大數據分析等研究議題、資訊共享，規畫各種實作合作案，期盼藉由雙方合作的平台資源與地方政府聯手推出配合嘉義縣市相關福利政策之社福卡，共同在「無限悠遊智慧生活平台」，建立產官學研的合作機制、提升並開創未來更多的可能性。

中正大學副校長郝鳳鳴則表示，和悠遊卡公司合作對雲嘉等偏鄉區域生活便利、產業發展及社會連結、互助都有助益，在台灣高齡化最嚴重的區域，有正向發展的助力。

(中時)