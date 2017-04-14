斗六市邀請白沙屯媽祖同繞境 尊重祂的free style

斗六市今年邀請白沙屯粉面三媽一起共襄盛舉，市公所與廟方準備了一些文創品。（周麗蘭攝）

白沙屯分面三媽（左一）已駐駕斗六市受天宮，中為受天宮老大媽，右為老三媽。（周麗蘭攝）

四月十九日（農曆三月二十三日）是媽祖聖誕，今年媽祖繞境，斗六市邀請特別來賓「白沙屯媽祖三媽」，且尊重白沙屯媽祖繞境沒有固定路線，斗六傳統繞境雖分甲、乙兩線，但白沙屯三媽可自由遊走、停頓、改道，最終一起結合入廟就可。

「三月廿三迓媽祖」是斗六街上最熱鬧的全民節慶，近幾年由受天宮、新興宮輪流舉辦，分成甲、乙兩條路線，長度分別為十二公里、十七公里，每一路線都有綿延近公里長的車隊，今年由受天宮主辦。

一年一度的白沙屯媽祖繞境，斗六市並不在路線中，市長謝淑亞提議並與受天宮協調，今年首度邀請白沙屯媽一起繞境，庇佑斗六民眾。

受天宮與白沙屯拱天宮本來就是友宮，管理委員會三月三十日與謝淑亞親自前往拱天宮拜訪，獲得白沙屯媽祖欣喜應允。

斗六市公所表示，白沙屯媽是真心想來斗六，四月十一日前往迎請神尊時，原本傾盆大雨，抵達時雨勢變小甚至放晴，與會者都認為是種感應。

受天宮表示，白沙屯媽祖第一次來作客，廟方很慎重，四月三十日那天作客圓滿，將隆重出動十六部遊覽車送祂回拱天宮。

拱天宮的轎子是四人抬，受天宮的是八人抬，四月十九日斗六繞境當天，拱天宮會把祂的專屬鑾轎運到斗六，轎夫也是原班人馬，一千多名粉絲也將一路隨香，預估當天斗六繞境民眾可能超過五千人。

受天宮表示，白沙屯媽祖作風是很「free」的、很有個性的媽祖，來斗六繞境也將尊重祂的風格，讓祂自選甲或乙路線，即使選定某一條路線，也不一定要全程跟著隊伍走，祂可以隨意鑽入巷子接受鑽轎，只要最後入廟時間一致就可。

(中時)