台中市和平分局新警長上任
台中市政府警察局和平分局上午舉行新任分局長交接布達典禮，由副市長張光瑤主持，他特別感謝卸任分局長對地方治安的貢獻，也肯定新任分局長歷練完整，就任後對於地方治安、交通、便民服務等面向都可駕輕就熟，為市民創造更優質安全的居住環境。
和平分局長交接布達典禮上午9時於禮堂舉行，由副市長張光瑤主持，警察局長陳嘉昌監交。張光瑤指出，接任和平分局長的高誌良資歷豐富，歷任台南縣警察局新化、善化、永康分局長，以及警政署秘書室科長等職務。
張光瑤也說，台中市近來多項治安成績名列第一，像是「每10萬人口犯罪指標案件發生數」及「每10萬人口全般竊盜發生數」均為六都最低，期勉警察同仁持續努力，讓市民安心。
新任和平分局分局長高誌良，中央警察大學行政警察學系55期畢業，曾任台南縣警察局新化、善化、永康分局分局長、金門縣警察局督察長、苗栗縣警察局主任秘書、宜蘭縣政府警察局、基隆市警察局副局長、台北市政府警察局督察、內政部警政署秘書室科長。
(中時)
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