警所長休假裝遛狗 破漁港邊賭場
高雄林園警分局中芸派出所所長紀健祥為偵辦職業賭場，利用休假時間，佯裝遛狗民眾，靠近賭場察看，一確認有10多名賭客正在下注，立即通報警力支援取締，當場逮獲陳姓負責人、黃姓屋主及18名賭客，將陳男、黃男依賭博罪嫌移送，賭客則依社會秩序維護法裁罰。
警方接獲情資，指林園區中芸二路漁港邊1處透天厝，經常有不明人士出沒，警方派人埋伏觀察，研判應是流動職業賭場，因賭場把風嚴格，且不斷變換位置，造成查緝困難。
中芸派出所所長紀健祥利用13日休假，假裝是遛狗散步民眾，在賭場外來回察看，總算發現有10多人疑似正在下注，他立刻通報支援警力，當場逮獲賭場負責人陳姓男子、黃姓屋主及賭客18人，查扣賭資1100元、紙質天九牌、骰子等賭具，訊後將陳姓負責人、黃姓屋主依賭博罪送辦，18名賭客則依社會秩序維護法裁處。
(中時)
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