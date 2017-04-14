創意科學FUN一夏 全國科學巡迴營到東石國小

東石國小昨日舉辦創意科學FUN一夏全國科學巡迴營，小朋友現場實作紙飛機，並將自己做的紙飛機射向天空，看誰的飛機飛得遠。（余信賢攝）

東石國小昨日舉辦創意科學FUN一夏全國科學巡迴營，小朋友現場實作迴旋鏢，並將自己做的迴旋鏢射向天空。（余信賢攝）

東石國小昨日舉辦創意科學FUN一夏全國科學巡迴營，小朋友現場實作紙飛機。（余信賢攝）

嘉義縣東石國小將於4月23日舉辦101週年校慶，校慶前夕擔任陸軍軍官學校上校總指揮官的37屆校友吳松齡帶來科技部的專案科普活動「創意科學FUN一夏」到東石國小，也是嘉義縣唯一一所有這樣機會的學校，為偏鄉東石撒播科學的種子。

這項科普活動由陸軍官校物理學系主辦，計畫主持人中華民國物理教育學會理事長洪偉清教授是吳松齡的陸軍官校同學，在吳松齡的大力促成下，首度把這樣的活動帶到嘉義縣，讓東石國小親師生一起玩科學。

這次參加活動的親子有190人，其中有17位家長報名參加，進行一整天的科學活動，早上開始進行第一個主題，飛行世界創意科學，將進行紙飛機操作演示，最後將舉行飛行世界PK賽，主要運用彈力、流體力學、轉動、流體力學向心力、流體力學等原理。

莊政道校長表示，陸軍官校總指揮官吳松齡是東石國小光復後第37屆校友，剛好碰上板橋教師研習會數學課程實驗研究，使用實驗教材，是非常特別的經歷，適逢去年學校舉辦百年校慶，吳松齡也聽聞母校喜事，回校拜訪就促成了這件科普下鄉活動，可說是相當難得的機會。

洪偉清說創意科學需要具備科學性、趣味性、創新性、驚奇性四個元素，教具也要簡單易做生活化，這樣孩子才容易進入到科普的世界，喜歡科學的事物，辦理這樣的科學活動則是希望培養學生追根究底、就事論事的科學態度，學習如何分析問題、切近問題、透視問題核心和解決問題的科學方法，陸軍官校辦理這樣的科普推廣已經超過十年了。

(中時)