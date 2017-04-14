創意科學FUN一夏 全國科學巡迴營到東石國小
嘉義縣東石國小將於4月23日舉辦101週年校慶，校慶前夕擔任陸軍軍官學校上校總指揮官的37屆校友吳松齡帶來科技部的專案科普活動「創意科學FUN一夏」到東石國小，也是嘉義縣唯一一所有這樣機會的學校，為偏鄉東石撒播科學的種子。
這項科普活動由陸軍官校物理學系主辦，計畫主持人中華民國物理教育學會理事長洪偉清教授是吳松齡的陸軍官校同學，在吳松齡的大力促成下，首度把這樣的活動帶到嘉義縣，讓東石國小親師生一起玩科學。
這次參加活動的親子有190人，其中有17位家長報名參加，進行一整天的科學活動，早上開始進行第一個主題，飛行世界創意科學，將進行紙飛機操作演示，最後將舉行飛行世界PK賽，主要運用彈力、流體力學、轉動、流體力學向心力、流體力學等原理。
莊政道校長表示，陸軍官校總指揮官吳松齡是東石國小光復後第37屆校友，剛好碰上板橋教師研習會數學課程實驗研究，使用實驗教材，是非常特別的經歷，適逢去年學校舉辦百年校慶，吳松齡也聽聞母校喜事，回校拜訪就促成了這件科普下鄉活動，可說是相當難得的機會。
洪偉清說創意科學需要具備科學性、趣味性、創新性、驚奇性四個元素，教具也要簡單易做生活化，這樣孩子才容易進入到科普的世界，喜歡科學的事物，辦理這樣的科學活動則是希望培養學生追根究底、就事論事的科學態度，學習如何分析問題、切近問題、透視問題核心和解決問題的科學方法，陸軍官校辦理這樣的科普推廣已經超過十年了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。