愛心民眾拾獲斑龜 林務局協助野放
昨日有民眾開車經過嘉義縣番路鄉五虎寮橋台18線公路上看見一隻烏龜，因擔心被來往車輛撞壓，立即送往附近林務局嘉義林區管理處觸口工作站，經鑑定為台灣本土種的「斑龜」，因烏龜健康狀況良好，活動力強，昨日已由觸口工作站野放回歸自然。
昨日一位陳姓小姐，要從嘉義前往阿里山旅遊時，開車正要經過嘉義縣中埔鄉五虎寮橋時，剛好在車上看到一個物體躺在路上，於是停在路邊查看後，發現是一隻不知品種的烏龜，於是陳小姐便將這隻烏龜送到嘉義林區管理處觸口工作站。
這隻烏龜經過觸口工作站鑑定之後，經過專業人員鑑定之後，確認這隻烏龜是台灣本土種的「斑龜」，由於此龜並沒有明顯外傷且活動力明顯，因此，觸口工作站人員便將烏龜野放在觸口工作站附近的自然環境中。
嘉義林區管理處觸口工作站陳主任美璇表示，斑龜是臺灣的原生種龜類，也是最常見、體型最大的的淡水龜，這次野放的斑龜背甲長為26.5公分，因為幼龜尾巴很長，俗稱長尾龜，分布範圍涵蓋低海拔區域的水域環境，野生族群龐大，但近年已遭外來種的巴西龜威脅而逐漸減少中；今日發現斑龜地點濱臨八掌溪，研判為棲地移動誤闖，也不排除因天候或其他因素造成。
也由於觸口工作站附近常會發現斑龜和柴棺龜，林務局嘉義林區管理處也預計在觸口八掌溪段設立龜類保種研究中心，以保護這些台灣特有種的烏龜。
(中時)
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