鼓山警分局治安座談 里民參與踴躍

鼓山警分局辦理治安座談，里民扶老攜幼參加。(鼓山警分局提供)

鼓山警分局辦理治安座談，里民扶老攜幼參加。(鼓山警分局提供)

鼓山警分局辦理治安座談，里民扶老攜幼參加。(鼓山警分局提供)

為宣導犯罪預防及交通安全，高巿警鼓山分局昨(13日)晚7時許，在轄區峰南里「龍鎮靖廟」舉辦治安座談會，社區民眾扶老攜幼參與踴躍，約100人到場。分局副分局長曾啟彥到場與民眾面對面，對於巿民關心的交通執法及交通設施問題均詳細解答，同時也指示新濱派出所馬上就民眾的疑問，辦理或函請權責機關交通局進行會勘。

(中時)