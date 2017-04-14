廣東警破傳銷犯罪 受害者遍及大陸
最近廣東省公安廳成功摧毀多個特大型網路傳銷犯罪集團，偵破邁捷普瑞網絡傳銷案、人人公益網絡傳銷案、「百特365」網路傳銷案等新型網絡傳銷和非法集資案件60宗，搗毀犯罪窩點90餘個，抓獲嫌疑人430餘名，查凍涉案賬戶700餘個，涉案金額40餘億元，涉及全國50餘萬人。
省公安廳經偵局局長黃守應介紹，今年3月，廣佛兩地警方發現多間公司涉嫌利用網路平台，借助電子商務、愛心公益、慈善互助等形式，進行組織、領導傳銷犯罪活動的線索，受害群眾遍布全國各地，涉案資金更高達數十億元。
3月下旬，省公安廳指揮全省21個地市公安機關組成91個抓捕小組，分赴北京、浙江、河南等10多個省和廣東省21個區域同步收網，成功摧毀90餘個傳銷據點，主要嫌疑人悉數落網。
(旺報)
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