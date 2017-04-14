詹啟賢推改革 闡述國民黨存在理由
前國民黨副主席詹啟賢，今(14)日在新竹市武陵里集會所，舉辦改革座談會。他說，國民黨是維持兩岸安定與繁榮、建立政治互信基礎，不僅鞏固黨員，還要取得選民認同，因此黨主席要有能力讓黨團結，提出「國民黨改革」4要點。
他也說明「國民黨存在的理由」，指國民黨徹底改革前，應了解國民黨為何需要存在台灣，其價值、意義為何，盼黨員攜手和他努力。他表示，國民黨維護憲法，不主張台獨，才能站穩腳步，建立兩岸互信，是黨存在的首要理由。
再者，台灣擁有來自各地不同族群、歷史背景與文化習慣、不同理念與意識型態，多元的社會，國民黨卻能完全包容，他痛斥，「其他政黨能包容嗎？只會排斥與他們意見相左的聲音啊！」認為只有國民黨，才能處理台灣的社會局勢。
他說，自己也是基層黨員，知道大家要求不多，有別於利用黨而得到位置與權利的人，只希望黨更好，因此需要把不好的排除，求的只是2018、2020重返執政，讓國家更好。並提出改革4要點，包括由下而上傾聽聲音、權責分明、貼近社會、改變黨的形象，把國民黨還給黨員，了解基層、為基層著想，吸引年輕人進來。
(中時)
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