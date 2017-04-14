訴訟強制代理擬上路 律師：應有配套

全國司法改革國是會議昨（13）日通過決議，確認採金字塔訴訟制度及事實審案採律師強制代理，也就是未來訴訟案可能全面採用強制律師代理，民眾打官司一定要請律師，雖然這項改革有利於律師執業，但律師吳俊達認為，強制律師代理起碼應有兩個基本條件，包括律師本身專業化及自律的控管、個人訴訟費用和委任律師費用應列扣除額。

吳俊達解釋，律師本身專業化及自律的控管，這點要修法配套，「這點如果不處理，等於讓民眾打官司不只是上法院賭博，甚至連找律師都是賭博，而且還強迫要賭」，因為當每個律師在網路上都吹噓自己很厲害，民眾如何能夠篩選真正適合自己的律師？

他也指出，非法人的個人訴訟費用及委任律師費用，應該在個人綜合所得稅制中給予扣除額，「這也是要透過修法來完成的」。他表示，目前制度上，政府打官司，律師費是花預算，財團、企業打官司，律師費可以列報費用，但一般民眾打官司卻沒有所得稅扣除額的優惠。

吳俊達說：「這點對個人甚為不公，助長雙方訴訟地位的不對等、傾斜，造成個人在對抗政府、財團，就像是小蝦米對上大鯨魚的極度弱勢，進而嚴重阻礙社會正義的實現。」未來如果繼續維持律師費沒有所得稅扣除額，更可能逼迫小老百姓放棄訴訟。這兩個問題如果不處理，他認為，強制律師代理制度的正當性，應受到質疑批判。

(中時)