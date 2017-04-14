立委馬祖考察玩樂挨批 綠委：休息時間安排

立法院交通委員會安排馬祖考察，行程中赫見欣賞藍眼淚、吃海鮮，被質疑是假考察、真旅遊。交通委員會召委、綠委鄭寶清今天下午出面回應，傳真明載「另休息時間安排」，早上仍是考察交通、觀光建設為主。

國民黨立委陳雪生辦公室上午透過傳真發邀請函給朝野立委，指時值馬祖藍眼淚旺季，交通委員會關心離島交通、建設，訂於5月24日前往馬祖考察，休息時間將觀賞藍眼淚、參觀全世界最高的媽祖神像、現撈海產嚐鮮，並贈送陳高帶回立法院，「提高問政戰力」，引發爭議。

鄭寶清表示，所謂的「藍眼淚」觀光景點都安排在晚上，大家都很辛苦，晚上還要做這個事情，「要去的人（指立委）不多」；講到吃海鮮，他則妙回，到馬祖不吃海鮮要吃什麼，反問「有羊肉可以吃嗎？」那個島一天才殺一頭豬，不應擴大解讀。

他也說，報名表上面寫到，要去參觀全世界最高的媽祖巨神像，「下飛機就看到了，有什麼好看？」去看什麼藍眼淚，晚上8點去海邊看一看就有，「那個也沒什麼好看」。

鄭寶清強調，所有考察行程的安排，都是交通建設為主、觀光建設為輔，只要有立委提出考察需求，委員會就會同意安排，且這些行程至今尚未定案。

鄭寶清也指出，這些行程去年也曾安排過，只是部分離島建設還是太落後，需要交通部長、交通委員會委員去考察、支持一下。他在任內就曾安排3次考察，包括機場捷運開通、台南鐵路地下化動工以及雲林鐵路立體化等。

(中時)