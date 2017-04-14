用命換來的錢 2016年收入第一的摔角手
職業摔角不比大型球隊聯盟，他們是單打獨鬥、各自為政的團體，其中WWE是當今影響力最大的聯盟，他們的頂尖選手也能賺進不輸職業球員的酬勞。《富比世》統計2016年WWE收入最高的摔角手是萊斯納(Brock Lesnar)，年收1200萬美金(約台幣3.6億)。
WWE的工作非常繁重，除了每周都有數個節目必須直播和錄影演出，還要兼打各地的巡迴賽、參與公司舉辦的各項公開活動。萊斯納早先在WWE就非常有名，曾與巨石強森等頂級紅星對決。萊斯納也轉戰過綜合格鬥界，並奪下UFC世界重量級冠軍，聲威大振。後來萊斯納輸掉冠軍返回WWE，憑藉他的名氣，他不必像其他選手一樣辛苦應付工作，成為史上收入最高的非全職摔角手之一。
招牌巨星席納(John Cena)開始淡出主賽與冠軍賽，收入800萬美金排行第2；身兼高層與選手、也是大老闆女婿的Triple H排行第3；今年在大賽上擊敗送葬者的新星瑞恩斯(Roman Reigns)則以350萬美金高居第4，還超過小老闆尚恩(Shane McMahon, 220萬美金)。瑞恩斯也是史上第2位在年度大賽上擊敗送葬者的選手(另一位是萊斯納)。
WWE保證主賽選手的底薪50萬美金，雖然要擠進主賽很不容易，Triple H、送葬者、席納、大秀哥(Big Show)這些人都打了10年甚至20年以上，累積的收入也都超過千萬美金。不過後半生要忍受身體的疼痛以及手術後的復健，想必也十分辛苦。25年資歷的送葬者有時走路還得拄著拐杖，可見身體的傷痛之嚴重。
(中時電子報)
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