Uber欠稅4.6億 行政執行署要求顧立楷下週說明

Uber宣布以新營業模式，回歸台灣市場，但法務部行政執行署的追稅動作，也積極進行。行政執行署台北分署迄今接獲國稅局、公路總局移送4.6億的罰鍰及欠稅案件，已發出通知書，要求Uber台灣區總經理顧立楷下周親自到分署說明Uber資產狀況，並提出清償計畫。

Uber因遭交通部重罰並勒令歇業，逼Uber2月曾一度暫停在台的叫車服務，但Uber前天宣布重回台灣市場，公布新營業模式，改與合法租賃車業者合作。

不過，Uber因積欠公路總局、國稅局罰鍰及欠稅共計8.31億，目前已有4.6億罰鍰及欠稅案，移送行政執行署台北分署執行。

台北分署表示，目前Uber(台灣宇博數位服務公司)積欠的4.6億元案，分別是公路總局移送的罰鍰2億7100萬，以及國稅局移送2015年起營業稅、營所稅及罰鍰1億9400萬元。

台北分署為防範Uber脫產，曾於3月15日兵分2路前往Uber及往來銀行，查封辦公設備，並扣得存款1184萬餘元，並於3月下旬通知顧立楷到分署說明，顧委由律師出面，強調相關案件均已向行政院提起訴願。

但台北分署強調，雖然Uber提起訴願，但不影響台北分署追償的行動，除了仍持續向Uber往來的金融機構，調查義務人可供執行的財產外，另已經再度通知顧立楷在下周到分署說明Uber營運模式、資產狀況，並要求提出清償計畫，以維護國家債權。

(中時)