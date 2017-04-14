台水求助美日外商 降低基中高三縣市漏水率

漏水率剛降到16%以下的台水公司，為了持續降低漏水率，針對基隆、台中、高雄3個供水高風險區域提出專案計畫，找上美商傑明工程顧問、與日本東京水道服務公司，共同組成總顧問團隊，協助台水在6年內降低3個供水系統之漏水率，預計總投入經費50億元以上。

台水欲於2023年將全台漏水率降到14.25%以下。以這次委外進行的「基隆、台中及高雄供水系統降低無收益水量(NRW)總顧問委託技術服務」計畫，預計進行到2022年。

其中光台中供水系統管線長度約5,200公里、供水戶數約84萬戶、日供水量約127萬噸，面臨管網體質複雜、管線管理不易、基礎設施老化。總顧問團隊將導入國際作法，進一步強化地理資訊系統(GIS)、數據監控系統(SCADA)、營運管理及收費系統與漏水管理。中、長程則將導入「進階式水壓管理」、「主動漏水控制」、「智慧水網管理」、「管線設備資產強化」。預計目標年計畫完成後，每日可減少台中7.9萬噸供水損失。

(中時)