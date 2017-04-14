平壤市區限行 北韓將大閱兵
韓聯社報導，南韓情報部門14日披露，平壤市區已爲籌備「太陽節」大閱兵實施交通管制。集結於美林機場的各式武器裝備，可能會進城接受檢閱。
南韓聯合參謀本部發言人在國防部記者會上表示，因爲北韓可能以金日成出生105周年紀念日（15日）或建軍節（4月25日）爲契機舉行大規模閱兵，正在密切關注北韓動向。
北韓一般在「太陽節」（金日成生日）、建軍節、建黨節（10月10日）之際舉行閱兵，以對外對內展示北韓統治之穩固。
南韓軍方預測，北韓此次閱兵有可能創下歷年規模之最。尤其是洲際彈道飛彈（ICBM）或亮相閱兵，向外界武力示威。北韓於2012年4月紀念金日成出生百年閱兵式上，首次公開了KN-08洲際彈道飛彈。鑒於外媒記者們已於10日入境，預計北韓將允許採訪閱兵。
(旺報)
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