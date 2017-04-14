台中國際旅展登場 推超值餐券搶客

位於大肚山的清新溫泉配合旅展，推出超值餐券搶客。(翻攝照片)

因應旅遊市場需求，台中旅展規模擴展一倍，吸引許多民眾搶便宜。(林欣儀攝)

「2017台中國際旅展」14日熱鬧登場，規模較往年倍增，吸引許多民眾搶便宜，除國內外旅遊及住宿最低下殺2.2折、五星飯店推出超值餐券搶客，教育部也首度設置「運動主題觀光館」，推出12件運動旅遊行程、最高可獲補助2000元。

教育部體育署副署長王水文表示，以往旅遊皆以文化、美食為主軸，未來希望融入運動元素，讓玩樂也能很健康，目前推出自行車、高爾夫、溯溪及浮潛等運動行程，只要行程中運動元素達到35%以上，就可獲得補助。

主辦單位台中世貿中心指出，台灣旅遊市場產值年年攀升，許多民眾也選擇到旅展搶便宜，今年參展單位從原有的200多個擴增至550個攤位，業者則從300多家暴增至420家，且為消費者權益把關，市府消保官將進駐會場，廠商也都須提出履約保證。

業者表示，會場國外旅遊行程現砍5千至1萬元，國內五星級飯店則下殺2.2折，並有住宿券、折價券及超值餐券，像是清新溫泉推出單張餐券下殺500元、下午茶券385元，永豐棧雙人火鍋套餐券千元有找，福華飯店則推聯合票券搶客。

(中時)