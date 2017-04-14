北韓外相：隨時可核試 美若先攻將反擊

韓聯社報導，北韓外務省副相韓成烈14日在平壤接受美聯社採訪時表示，只要最高領導班子認爲時機成熟，北韓隨時都可進行核試。美國若先發制朝，北韓不會坐以待斃。

韓成烈還說，由於北韓與美國及其盟國的關係緊張，當前半島處於惡性循環狀態，美國總統川普在推特上發表「攻擊性」文章，這是在製造事端。

(旺報)