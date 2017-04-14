中經院董事長胡勝正府內昏迷 一度無生命跡象

中經院董事長胡勝正驚傳於總統府內昏迷。（本報資料照片／顏謙隆攝）

現年76歲的中華經濟研究院董事長胡勝正，今天下午1時許，驚傳在總統府內，疑似因為心血管疾病，身體不適，突然陷入昏迷，並一度失去生命跡象，救護人員緊急將他送醫急救，所幸在救護車時已恢復生命跡象，目前正在馬偕醫院治療中。

(中時)