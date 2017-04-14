華梵與工研院研發無人農業機 坐家中就能管理茶園
私立華梵大學與工業技術研究院日前合作研發完成農業無人機，不但可空拍茶園監測茶樹生長狀況，還能由空中噴灑農藥、施肥，校方今天（14日）與工研院、新北市石碇區農會簽訂合作意願書，將於石碇地區茶園進行測試，盼藉由無人機技術，讓茶農坐在家裡就能有效管理茶園。
促成合作案的華梵大學機電系助理教授黃忠仁說，石碇是北部重要茶區之一，但茶農多半是上了年紀的長者，在山坡地爬上爬下噴藥除蟲、施肥相當辛苦，因此帶領師生與工研院合作研發適合茶農的農業無人機。
黃忠仁表示，以往也有人研發農業無人機，但大多僅限於空拍茶園監測茶樹生長狀況，華梵與工研院合作的這款高酬載、高精度的無人機，還能從空中噴灑農藥、施肥，且工研院設計製造的引擎，防潮係數也遠較一般無人機高，可充分因應山區潮濕氣候。
黃忠仁說，由於農藥與化肥均為化學合成品，若長期近距離接觸，可能影響茶農健康，使用這款無人機，茶農坐在電腦前就能搖控完成相關工作，不但減少勞力負荷、提高生產效率，也能保障茶農健康，一舉多得。
華梵大學校長高柏園、石碇區農會理事長陳金財、工研院機械所副所長蔡禎輝今簽訂合作意願書，接下來半年內，將由黃忠仁率學生撰寫程式，並親自到石碇地區茶園測試，若測試成功且茶農反應良好，將擴大推廣使用。
(中時)
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