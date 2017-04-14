地緣緊張 油價下周連三漲95無鉛破26元

美國左打敘利亞，右指朝鮮半島，地緣政治緊張帶動國際油價漲勢，預計中油下周一將再度調漲汽柴油價各0.4與0.5元。這將是油價連三漲，95無鉛汽油正式衝破26元。

中東指標原油均價每桶已上升超過54美元，依據浮動油價機制，因此國內汽油有調漲0.4元、柴油0.5元空間。這是連三周上調，屆時合計國內汽油到時共漲約1.2元，對消費者荷包已經造成影響。

中油95無鉛汽油下周新價估計為26.2元，重回26元以上，柴油新價22.5元，都是近月來新高。

(中時)