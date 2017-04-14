柯建銘自訴馬洩密案 高院審扁法官中籤

立委柯建銘自訴前總統馬英九洩密等案，台北地院判馬無罪，柯不服提上訴，高院今日下午公開抽籤，由審理前總統陳水扁二次金改案法官曾德水中籤，曾德水自嘲已被同僚封為「總統級法官」，他明天假日要加緊趕工閱卷，再決定何時開庭。

已屆退休年齡的曾德水說，他手中承審的前總統陳水扁更審案，目前裁定停止審理，另起馬英九被控洩密案，這二件順利審結後，他將申請退休；曾德水將與審判長周政達、陪席法官汪梅芬共組合議庭進行審理。

(中時)