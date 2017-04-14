洩密案開庭 馬英九罕見動怒批檢「羅織入罪」

引爆「9月政爭」的司法關說案，北檢上月依洩密等罪，起訴前總統馬英九（左），台北地院14日傳喚馬出庭；圖為馬神情從容步入地院。(郭吉銓攝）

引爆「9月政爭」的司法關說案，台北地檢署上月依刑法洩密等3罪，起訴前總統馬英九，台北地方法院今(14)日下午兩點半首次開庭。檢察官論告時批馬破壞憲法權力分立，逸脫總統職權的必要合法行使範圍，馬英九則大聲反擊「我無罪」，指責檢察官「只有臆測沒有證據，臆測當證據，先射箭再畫靶」，起訴書邏輯猶如電視名嘴、網路鄉民。

北院下午開庭，公訴檢察官花了20分鐘論告，原本法官要馬英九可坐著陳述，但馬英九說「站著比較理直氣壯」，堅持站著陳述15分鐘，認為應判無罪的理由，與檢方隔空交火，一向溫文儒雅的馬英九，罕見有了火氣。

特別是檢察官論述指他洩密犯罪動機是為撤銷王金平黨籍，馬大聲說他2005年任國民黨黨主席，請王金平任第一一副主席；2011年還為王修改黨章讓他多連任一次不分區立委，怎麼會如檢察官所言，是為鍘王。這些「網路一查都知道，只有檢察官不知道。」重話批檢察官的起訴，「不能明察秋毫，不見輿薪；原文周納，羅織入罪。」請法官判決無罪。

(中時)