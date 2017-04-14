反制北韓核武系統 南韓2020年代初期完成
韓聯社報導，南韓國防部14日公布《2018-2022年國防中期計畫》，決定將抗衡北韓核威脅的「韓式三階段反制系統」建成時間由2020年代中期提前至初期。
南韓原計畫到2020年代中期完成構建三大反制系統，分三步瓦解北韓核武挑釁。第一階段是在北韓動武在即時用「殺傷鏈系統」（Kill Chain）先發制人，第二階段是在北韓動用核武時用南韓飛彈防禦系統（KAMD）截擊來襲飛彈，第三階段是在北韓動武後實施消滅其指揮部的大規模打擊報復行動（KMPR）。鑒於北韓核武能力不斷提高，南韓軍方決定提前構建「三反系統」。
同時，南韓軍方還決定將上月試射成功的800公里射程彈道飛彈等各種地對地、地對空飛彈的服役時間提前1年，並新增部署直接撞擊來襲目標的動能殺傷型愛國者-3防空飛彈，抗衡北韓核武威脅。
根據該計畫，2018年至2022年，南韓國防部將執行283.2兆韓元的預算，其中78.2兆韓元用於改善防衛能力，160兆韓元用於戰鬥力運營。
南韓軍方還將增加研發經費，開發雷射武器、偵察機器蟲等新型武器，並將加強營級以下部隊的戰鬥力，爲所有官兵配置夜間監視設備和通信設備。軍方還將能摧毀北韓「先軍」號坦克的反裝甲武器投入部署，並增加F-35A隱形戰機、3000噸級潛艦等數量，進一步發展長程打擊能力。
(旺報)
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