中島美嘉護夫金句神扯 「偷吃沒關係」
演藝圈不少銀色夫妻頻傳婚變，不過歌手中島美嘉近來上節目，卻語出驚人，表示老公如果偷吃沒關係，透露老公只要把她放在心中第一位就好，讓不少網友聽完大感不可思議！
中島美嘉嫁給小她4歲的排球國手清水邦，只是這段姊弟戀，婚後卻因為兩人工作分隔兩地。加上近來日本演藝圈偷吃醜聞不斷，中島美嘉上節目時被問及老公有無可能偷吃，第一時間她強調不可能，但在被不斷干擾下，中島美嘉竟說「只要把我放在第一位，他偷吃也沒關係！」
只是這樣的話語讓不少網友引起激烈爭議，有人認為這樣太委屈自己，也有人認為這樣的愛情模式很霸氣，大讚中島美嘉夠做自己。
(中時電子報)
關鍵字：中島美嘉
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