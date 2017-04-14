臉書發文辱罵李婉鈺 4網友遭起訴

（16：09更新）新北市議員李婉鈺於2016年5月28日在臉書「李婉鈺的園地」張貼疑與立委劉建國的親密照片，引發熱議，大批網友湧入留言，周姓、李姓、廖姓與徐姓等4名網友，在粉絲頁上PO出多句不堪入目的字眼，李婉鈺認為名譽受損，憤而提告。新北地檢今依妨害名譽罪嫌，起訴4名網友。

(中時)