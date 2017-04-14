與會民眾認真唱詩歌。（趙雙傑攝）

全台眾教會跨夜聚集 齊為國家祝福。（趙雙傑攝）

全台眾教會跨夜聚集 齊為國家祝福。（趙雙傑攝）

面對台灣層出不窮的政治與社會等問題，基督教眾教會憂心國家前途，喪失國際競爭力，不僅在復活節前推動40天禁食禱告，並在今明兩天耶穌受難日時在凱達格蘭大道，舉辦24小時跨夜禱告，祝福國家與政府。

(中時)