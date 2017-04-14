熊本地震後KKT盃重燃戰火 蔡佩穎T27

蔡佩穎KKT盃並列第27開局。(TLPGA提供資料照)

去年因熊本地震宣告停賽的日巡(JLPGA)KKT盃公開賽，1年之後重返震災區重新點燃戰火，14日首輪只有3位女將揮出低於標準桿，2007年冠軍日本地主女將上田桃子以領先2桿的69桿(-2)。

上周在Alice公開賽奪得本季首冠的盧曉晴本周休戰，下1場出賽再尋求「2連勝」，台灣女將這場比賽剩3人參賽，以蔡佩穎74桿並列第27最佳，姚宣榆78桿並列第75，劉依貞83桿並列第105。

(中時電子報)